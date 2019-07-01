Объекты реконструкции федеральных трасс оценили эксперты в Тобольске

| Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Объекты реконструкции и капитальных ремонтов федеральных трасс обсудили эксперты на совещании "День качества" в Тобольске, сообщает пресс-служба Уралуправтодор.

Руководство и специалисты управления проехали с инспекцией около 550 км по федеральным трассам Р-351 Екатеринбург – Тюмень и Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

Напомним, на трассе Екатеринбург – Тюмень завершится реконструкция участка возле Камышлова с 148 по 168 км. Это наиболее знаковый и ожидаемый объект 2019 года. Согласно проекту, проезжую часть расширят с двух до четырех полос движения, что позволит автомобилистам быстрее и безопаснее добираться из Екатеринбурга в Тюмень и обратно. Первые 11 км участка были сданы в 2018 году, до конца осени закончат реконструировать оставшиеся девять. Также ведется капитальный ремонт с расширением дороги до четырех полос на участках трасс Екатеринбург – Тюмень возле пос. Юшала (с 240 по 250 км) и Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск возле села Борки (с 30 по 38 км). Все работы должны завершиться к концу 2019 года.

"Дороги, по которым мы проехали, действительно совершенствуются, они стали лучше. Мы сделаем все, чтобы к 2024 году они стали еще лучше и безопаснее", – отметил начальник Уралуправтодора Алексей Борисов.