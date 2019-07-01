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В Сургуте инженеру УК вынесли приговор за травмы ребенка на игровой площадке

Происшествия, 17:43 15 июля 2019

СУ СК РФ по ХМАО | Фото: СУ СК РФ по ХМАО

За травмы ребенка на игровой площадке инженер управляющей компании получил один год ограничения свободы в Сургуте, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

В апреле 2018 года в следственные органы города обратились родители восьмилетней девочки. Они сообщили, что их дочь, играя на детской площадке, получила травму головы, перелом руки и другие телесные повреждения.

Проверка установила, что девочка упала с мостика, соединяющего две игровые конструкции и не имеющего ограждения с одной стороны. Также выяснилось, что инженер управляющей компании получил от руководства указание восстановить утраченное ограждение, но ничего не предпринял.

Суд признал инженера виновным по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Подсудимому назначено наказание в виде года ограничения свободы.

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# следователи , Сургут , уголовное дело , управляющие компании

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