В Курганской области водолазам удалось реанимировать утонувшего подростка

| Фото: 45.mchs.gov.ru | Фото: 45.mchs.gov.ru

Водолазам удалось спасти утонувшего подростка на неаттестованном пляже "Серебряный ручей" в Кетовском районе Курганской области, сообщает региональное управление МЧС России.

Подросток захлебнулся водой, начал тонуть и уже пошел ко дну. По счастливой случайности именно в это время на водоеме поисковые работы проводила водолазная группа областной службы спасения и защиты населения в ЧС. Спасатели услышали крик женщины о том, что "утонул ребенок". Полным составом (4 спасателя-водолаза) стали нырять в поисках молодого человека.

"Когда мы вытащили его на берег, пульс еще прослушивался, но мальчик уже не дышал. Мы оказали ему необходимую помощь, провели ряд реанимационных мероприятий (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, натерли виски нашатырем), после того, как молодой человек пришел в себя и заговорил, передали медицинским работникам для госпитализации. В воде он пробыл около двух минут", - рассказал обстоятельства случившегося старший группы, спасатель-водолаз 1 класса Андрей Митров.