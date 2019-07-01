Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка в Югре

| Фото: hmao.sledcom.ru | Фото: hmao.sledcom.ru

Двухлетний мальчик погиб от удара током в Лянторе. Обстоятельства выясняют следователи, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По предварительным данным, ребенок находился дома под присмотром матери. Когда женщина ненадолго вышла из комнаты, мальчик сунул пальцы в подключенный к розетке сетевой удлинитель. Работники скорой констатировали смерть ребенка.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Установлено, что семья благополучная и на учете в органах профилактики не состояла. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.