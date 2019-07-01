  • 16 июля 201916.07.2019вторник
  • USD62,8280
    EUR70,8574
  • В Тюмени 27..29 С 6 м/с ветер южный

Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка в Югре

Происшествия, 10:08 16 июля 2019

hmao.sledcom.ru | Фото: hmao.sledcom.ru

Двухлетний мальчик погиб от удара током в Лянторе. Обстоятельства выясняют следователи, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По предварительным данным, ребенок находился дома под присмотром матери. Когда женщина ненадолго вышла из комнаты, мальчик сунул пальцы в подключенный к розетке сетевой удлинитель. Работники скорой констатировали смерть ребенка.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Установлено, что семья благополучная и на учете в органах профилактики не состояла. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , Лянтор , проверка , следователи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:30 16.07.2019В Ишиме утонул ребенок
10:28 16.07.2019ГИБДД: двое молодых людей разбились в ДТП на мотоцикле в Тюмени
10:08 16.07.2019Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка в Югре
09:35 16.07.2019В Курганской области водолазам удалось реанимировать утонувшего подростка