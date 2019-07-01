ГИБДД: двое молодых людей разбились в ДТП на мотоцикле в Тюмени
| Фото: ГИБДД по Тюменской области
Водитель мотоцикла и его пассажир погибли в ДТП в Тюмени на ул. Николая Зелинского, 1 16 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.
Мотоцикл въехал в бордюр и ограждение. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, погибли двое молодых людей 1997 годов рождения.
"Пассажир скончался на месте. Водитель, по предварительным данным, тоже скончался на месте", — рассказала Анжела Борисова.
Обстоятельства ДТП выясняются.
В региональном департаменте здравоохранения сказали, что информация о погибших появится позднее.
Инна Пахомова