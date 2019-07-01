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ГИБДД: двое молодых людей разбились в ДТП на мотоцикле в Тюмени

Происшествия, 10:28 16 июля 2019

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Водитель мотоцикла и его пассажир погибли в ДТП в Тюмени на ул. Николая Зелинского, 1 16 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

Мотоцикл въехал в бордюр и ограждение. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, погибли двое молодых людей 1997 годов рождения.

"Пассажир скончался на месте. Водитель, по предварительным данным, тоже скончался на месте", — рассказала Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В региональном департаменте здравоохранения сказали, что информация о погибших появится позднее.

Инна Пахомова

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# авария , ДТП , мотоциклисты

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