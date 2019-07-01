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Органистка из Москвы Екатерина Спиркина выступит в тюменском костеле

Общество, 08:51 17 июля 2019

из группы "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из группы "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте

Органистка из Москвы Екатерина Спиркина выступит в католическом соборе (ул. Ленина, 7) в Тюмени 19 июля в 19 часов, сообщают организаторы.

Она исполнит произведения Баха, Шуберта, Мендельсона, Шумана, Вагнера, Брамса, Танеева, Ардити.

Екатерина Спиркина окончила фортепианный факультет (кафедра органа и клавесина) Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и ассистентуру-стажировку в классе профессора Алексея Паршина. Она - лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Желающим побывать на выступлении рекомендуют бронировать места заранее.

Напомним, Летний органный фестиваль, стартовавший 30 мая, проходит в Тюмени впервые. Концерты организуют в католическом костеле. Выступления российских и зарубежных органистов будут идти на протяжении лета. Следить за расписанием можно в группе во ВКонтакте.

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# костел , музыка , отдых

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