Органистка из Москвы Екатерина Спиркина выступит в тюменском костеле
Органистка из Москвы Екатерина Спиркина выступит в католическом соборе (ул. Ленина, 7) в Тюмени 19 июля в 19 часов, сообщают организаторы.
Она исполнит произведения Баха, Шуберта, Мендельсона, Шумана, Вагнера, Брамса, Танеева, Ардити.
Екатерина Спиркина окончила фортепианный факультет (кафедра органа и клавесина) Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и ассистентуру-стажировку в классе профессора Алексея Паршина. Она - лауреат всероссийских и международных конкурсов.
Желающим побывать на выступлении рекомендуют бронировать места заранее.
Напомним, Летний органный фестиваль, стартовавший 30 мая, проходит в Тюмени впервые. Концерты организуют в католическом костеле. Выступления российских и зарубежных органистов будут идти на протяжении лета. Следить за расписанием можно в группе во ВКонтакте.