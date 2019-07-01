Радик Шафигуллин стал победителем чемпионата Тюменской области по рыбной ловле на "Робинзонаде"

| Фото: Радика Шафигуллина, Федерация рыболовного спорта Тюменской области | Фото: Радика Шафигуллина, Федерация рыболовного спорта Тюменской области

Житель Нижней Тавды, профессиональный рыбак Радик Шафигуллин занял первое место на чемпионате Тюменской области по рыболовному спорту в рамках фестиваля "Робинзонада".

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил председатель Федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.

"Результат Радика - 3 килограмма 690 граммов. Он поймал самую первую рыбку - это номинация отдельная, и самую маленькую рыбку тоже он выловил. Победитель чемпионата занимается рыбалкой на профессиональном уровне и состоит в региональной федерации рыболовного спорта", - рассказал Игорь Савиных.

| Фото: Радика Шафигуллина, Федерация рыболовного спорта Тюменской области | Фото: Радика Шафигуллина, Федерация рыболовного спорта Тюменской области

Соревнования среди рыбаков проходили на Криводановской старице Тюменского района с 5 часов 16 июля. Тур шел 3,5 часа. Победителя выявляли по наибольшему весу выловленной рыбы.

27 рыбаков из всех районов юга Тюменской области и городских округов Тюмени приняли участие в региональном чемпионате. Его результат идет в общий зачет "Робинзонады". По словам руководителя федерации рыболовного спорта, уровень подготовки участников соревнования растет.

| Фото: Радика Шафигуллина, Федерация рыболовного спорта Тюменской области | Фото: Радика Шафигуллина, Федерация рыболовного спорта Тюменской области

"Робинзонада" - областной туристический фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья, который в 2019 году проходит с 15 по 19 июля.

"Чемпионат по рыбалке входит в программу фестиваля. Третий год он проходит строго по правилам рыболовного спорта. Его участники могут получать спортивный разряд", - отметил Игорь Савиных.

Анжела Лебедева