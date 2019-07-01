Юные тюменцы и подростки покажут себя в роллер-спорте

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Первый этап соревнований по роллер-спорту Street Kids Tyumen для детей 4-16 лет (по трем возрастным категориям) пройдет на парковке ТРЦ "Остров" 20 июля, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Сбор участников в 13 часов. Начало соревнований – в 14 часов. Победителей наградят по итогам соревнований. Лучшие участники смогут проявить себя во втором этапе, который состоится 24 августа.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Сейчас для роллеров монтируют трассу, которая включает в себя несколько элементов. Как уверяют организаторы, она будет доступной и для начинающих роллеров.

“Сопровождать участников будут профессиональные инструкторы роллер-школы. Они помогут ребятам пройти испытания в правильной технике и тактике. Соревнования Street Kids Tyumen – это не только возможность показать свои умения в роликобежном спорте, но и познакомиться с единомышленниками и перенять навыки более опытных роллеров”, - рассказали в Тюменском городском многопрофильном центре.

Впервые проект Street Kids Tyumen был запущен в Тюмени в 2018 году ко Дню города. В нем приняли участие более 30 ребят. В 2019 году проект стал победителем грантового конкурса "Моя идея".