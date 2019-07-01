В Тюмени отремонтируют старый мост на улице Челюскинцев

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Старый мост на улице Челюскинцев закрыли на ремонт с 16 июля. Дорожники планируют завершить работы до 15 ноября, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Здесь поменяют покрытие, барьерные ограждения, обновят тротуары. Идет ремонт опор, покраска металлических пролетных строений.

Средства на ремонтные работы выделены в рамках реализации программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Последний капитальный ремонт моста проводили еще в 1994-1995 годах.

Напомним, что в 2015 году у моста появился дублер. С тех пор по старому мосту через улицу Челюскинцев было организовано одностороннее движение в сторону Заречных микрорайонов, а по новому – в сторону города.