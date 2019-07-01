  • 17 июля 201917.07.2019среда
  • USD62,8129
    EUR70,6771
  • В Тюмени 22..24 С 1 м/с ветер западный

В Тюмени отремонтируют старый мост на улице Челюскинцев

Экономика, 15:49 17 июля 2019

admtyumen.ru

Старый мост на улице Челюскинцев закрыли на ремонт с 16 июля. Дорожники планируют завершить работы до 15 ноября, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Здесь поменяют покрытие, барьерные ограждения, обновят тротуары. Идет ремонт опор, покраска металлических пролетных строений.

Средства на ремонтные работы выделены в рамках реализации программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Последний капитальный ремонт моста проводили еще в 1994-1995 годах.

Напомним, что в 2015 году у моста появился дублер. С тех пор по старому мосту через улицу Челюскинцев было организовано одностороннее движение в сторону Заречных микрорайонов, а по новому – в сторону города.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мост , нацпроект Безопасные и качественные автомобильные дороги , ремонт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 17.07.2019Росстат: в стране вырос индекс промышленного производства
15:49 17.07.2019В Тюмени отремонтируют старый мост на улице Челюскинцев
13:37 17.07.2019Ямальские дороги и детские сады возводят бойцы тюменских стройотрядов
09:13 17.07.2019Новый придорожный комплекс откроется на трассе Тюмень - Екатеринбург