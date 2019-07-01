Росстат: в стране вырос индекс промышленного производства

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На 2,6% вырос индекс промышленного производства в России в первом полугодии 2019 года. Такие данные приводит Росстат.

Рост обеспечили как добывающие производства – добыча металлических руд, газа и сырой нефти, – так и фармацевтика, металлургия, нефтехимия.

В первом полугодии 2019 года был выполнен ряд крупных заказов, связанных с изготовлением электрического оборудования и сложных электронных приборов, включая компьютеры и оптические носители, автомобильной и дорожно-строительной техники, ремонтом и монтажом машин и оборудования, обработкой древесины. В связи с окончанием ремонтных работ на ряде объектов энергетики в первой половине 2019 года также зафиксирован рост генерации и распределения электроэнергии.

В целом прирост промышленного производства в июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года составил 2,3% (с исключением сезонного и календарного факторов – 1,1%). По сравнению с июнем 2018 года – 3,3%. При этом обрабатывающие производства выросли в июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года на 5,5% (с исключением сезонного и календарного факторов – 0,5%), а по сравнению с июнем 2018 года – на 3,4%.

Одновременно объем водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снизился по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 1,8%.

Таким образом, индекс промышленного производства в первом полугодии 2019 года составил 102,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом обрабатывающие производства в первом полугодии 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%, добыча полезных ископаемых на 4%. Деятельность по обеспечению электрической энергией, газом и паром, а также кондиционированию воздуха показала нулевой рост.