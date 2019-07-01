Тюменская область и "Ростех" подписали соглашение о взаимодействии в проектах цифровизации

admtyumen.ru admtyumen.ru

Тюменская область и госкорпорация "Ростех" подписали соглашение о реализации совместных проектов в сфере цифровизации региональной инфраструктуры, внедрения энергосберегающих технологий и создания высокотехнологичной промышленной продукции в Москве 17 июля.

Подписи под документом поставили губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Подписанное соглашение также предусматривает сотрудничество в области внедрения высокотехнологичных методов производства, промышленной робототехники, аддитивных технологий, композитных материалов и т. д. в различных отраслях экономики Тюменской области.

Александр Моор отметил, что регион уже не один год серьезно и системно занимается внедрением цифровых технологий. "Мы поэтапно развиваем базовую и поддерживающую инфраструктуру этой отрасли. Подписанное соглашение открывает Тюменской области новые возможности для создания и продвижения инновационных и цифровых технологий, их применения в совершенно разных сферах региональной экономики, - сказал он. - В частности, в рамках решения задач безопасности городов и инфраструктуры Тюменской области, соглашение предусматривает внедрение интеллектуальной видеоаналитики на основе распознавания лиц".

"Тюменская область – один из важных промышленных регионов России. Территория интенсивно развивается, внедряет передовые технологии в самых разных сферах. Ростех готов оказать региону всестороннюю поддержку в этом - своими разработками, комплексными решениями, экспертизой. Данное соглашение позволит нам активно взаимодействовать в проектах цифровизации региона, повышать комфортность и безопасность городской среды, а также решать задачи в рамках приоритетных национальных проектов", – подчеркнул Сергей Чемезов.

Госкорпорация "Ростех" – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация.

В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн Калашников, "Вертолеты России", Уралвагонзавод и др.

Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем.