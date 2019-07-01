Четырнадцать тысяч обращений поступило в приемную Николая Цуканова

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

14 тысяч обращений, из них восемь тысяч письменных и шесть тысяч устных рассмотрено в приемной полномочного представителя президента в УФО Николая Цуканова с июля 2018 г. по июль 2019 г., сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в УФО.

По тематике письменные обращения распределились по разделам: "Экономика" – 2 тыс. 403 обращений граждан, 28,3%; "Оборона, безопасность, законность" – 1 тыс. 805 обращений, 21,2%; "Государство, общество, политика" – 1 тыс. 628 обращений; "Социальная сфера" – 1 тыс. 435 обращений; "Жилищно-коммунальная сфера" – 1 тыс. 228 обращений граждан.

Получены ответы о рассмотрении 6 тыс. 157 письменных обращений граждан, из них: приняты положительные решения по 1 тыс. 619 письменным обращениям граждан; необходимые исчерпывающие разъяснения даны по 4 тыс. 536 обращениям граждан.

При этом в результате выявленных случаев волокиты, либо нарушений прав заявителей понесли наказание 315 должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан.

Полпред Николай Цуканов подчеркнул, что реальное, комплексное решение вопросов, поднимаемых гражданами на личных приемах и в обращениях – один из важнейших критериев эффективности власти и управления. Попытки подменить работу "отписками" недопустимы и будут жестко пресекаться.

В числе положительных примеров отмечены:

в Катайском районе Курганской области после вмешательства аппарата полномочного представителя поведены ремонтные работы водозабора, обеспечивающего водоснабжение улицы Булатова в городе Катайске. В настоящее время вода подается населению в полном объеме, круглосуточно.

В Екатеринбурге в многоквартирном жилом доме по адресу ул.Техническая, 22, корп.2 проведен текущий ремонт общего имущества: частичная замена внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; частичная замена магистралей холодного водоснабжения и водоотведения в подвале; частичный ремонт кровельного покрытия; выполнены работы по заполнению продухов на техническом этаже.

На особом контроле находится рассмотрение обращения, поступившего от имени 11 многодетных семей, которые получили земельные участки в дер. Падерина Тюменского муниципального района под строительство индивидуальных жилых домов и столкнулись с тем, что там нет дорог. После вмешательства аппарата полномочного представителя в правительстве Тюменской области принято решение о поэтапном, начиная с 2020 года, выполнении работ по строительству дорог со щебеночным покрытием на данной площадке.

В Челябинской области по поручению полномочного представителя проведена проверка, в результате которой выявлены недоработки при проведении ремонтных работ фасада многоквартирного жилого дома № 19 по ул. Правобережной в с. Агаповка Агаповского района. Подрядной организацией МП "Магнитогорскинвестстрой" проведены работы по ремонту скатной кровли, утеплению чердачного помещения, частичной замены стропильных конструкций, монтажа пароизоляции и обрешетки.

В пос. Пойковский Нефтеюганского района Югры проконтролировано открытие отделения общей врачебной практики для обслуживания взрослого и детского населения в 7-м микрорайоне.

В Ямало-Ненецком автономном округе по поручению полномочного представителя проведены необходимые мероприятия по обращению жителей дома № 3 по ул. Восход в Салехарде, в результате которых расселен аварийный дом, гражданам предоставлено новое благоустроенное жилье.

Всего с июля 2018 года по июль 2019 года на территории Уральского федерального округа на личных приемах принято 4 тыс. 86 граждан, в том числе по поручению президента Российской Федерации, полпредом Николаем Цукановым, главами субъектов Российской Федерации и другими должностными лицами проведено 349 личных приемов, на которых принято 1 тыс. 848 граждан.