Не только шашлыки, кофе, сладости: тюменцев удивят гастрономические фестивали

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Посетить юбилейный фестиваль кофе, попробовать блюда народов мира на новой площадке, узнать профессиональные секреты приготовления шашлыка смогут посетители гастрономических мероприятий в день Тюмени 27 июля.

В этом году организаторы дополнительно откроют 166 точек с продукцией общественного питания, а на крупных площадках гостей ждут тематические гастрономические фестивали, сообщила директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Ерёмина на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия".

В пятый раз пройдет фестиваль "Кофе улиц". Тюменцев приглашают на дегустацию на Городской площади с 10 часов.

"Участвуют лучшие бариста города. Будет представлена возможность попробовать себя в качестве бариста, поучаствовать в конкурсах. Горожанам покажут шесть способов варить кофе без использования профессионального оборудования. Будет много развлечений для детей и подарков", - рассказала Елена Ерёмина.

Фестиваль "Союз гастрономических республик" получит в 2019 году новую прописку, на площади Единства и Согласия гостей ждут с 12 часов. Кухню стран ближнего и дальнего зарубежья представят более 30 участников. Будет открыта детская зона, в программе - мастер-классы, детские аттракционы и гольф.

Хлебопеки и кондитеры, производители меда ждут тюменцев на "Хлебном базаре" (ул. Дзержинского, рядом с площадкой "Тюмень мастеровая") с 10 часов.

"Здесь будут представлены различные виды хлеба, сладости, безалкогольные напитки. В этом году будет предложен шишковый лимонад, мед, блины, иван-чай, варенье. Приходите, будет вкусно", - отметила Елена Ерёмина.

Дегустационная площадка, конкурс по приготовлению мяса и овощей на гриле, а также мастер-классы пройдут на набережной у моста Влюбленных в рамках "Барбекю фест", начало в 11 часов. Площадка будет действовать до позднего вечера, а по окончании ее работы в 23 часа горожане увидят праздничный фейерверк "Фантазия огня".

Расписание всех событий, которые пройдут в Тюмени 27 июля, доступно здесь.

Татьяна Ковалева