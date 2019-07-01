Гости "Тюмени мастеровой" попадут в сказку "Конек-горбунок"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Побывать в тюменской деревеньке и познакомиться с народными умельцами, не выезжая из центра областной столицы, смогут посетители площадки "Тюмень мастеровая". Она будет действовать от ул. Республики до ул. Хохрякова и на ул. Володарского в День города 27 июля с 12 до 20 часов. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" сообщила директор Центра русской культуры Альбина Селезнева.

В этот раз организаторы обыграют известную сказку "Конек-горбунок". Гостям предложат раскрасить сказочного персонажа и изготовить перо Жар-птицы, посмотреть на изделия мастеров, посвященные сказке, и купить понравившиеся.

"Мы также откроем фотозоны. Например, гости смогут сфотографироваться с Коньком-горбунком, "искупаться" и "омолодиться" в котлах из сказки, - рассказала Альбина Селезнева. - В нашей деревеньке посетители всех возрастов найдут место для отдыха и развлечений: мы сделаем большую интерактивную площадку для игр, откроем подворье и русскую избу, где все желающие смогут примерить и сделать фото в русских костюмах. Гости посетят настоящую кузницу и попробуют сделать монетки, а также устроим большой многонациональный хоровод, организуем сеновал, проведем под коромыслом - целый год болеть не будете. Дети смогут покататься на маленькой лошадке, у нас можно будет можно пообедать в харчевне или сходить на "Хлебный базар".

Множество мастер-классов, в том числе по валянию валенок и гончарному мастерству, проведут хозяева площадки для тюменцев. В этом году участие в ярмарке примут около 50 мастеров и мастериц из Тюменской области и соседних регионов.

Посетители также смогут ознакомиться с деталями архитектурно-градостроительной концепцией пешеходной зоны на ул. Дзержинского и внести предложения: участие в работе площадки примут специалисты-разработчики.

Хорошее настроение гостям народных гуляний обеспечат артисты Центра русской культуры и приглашенные коллективы.

Расписание всех событий, которые пройдут в Тюмени 27 июля, доступно здесь.

Татьяна Ковалева