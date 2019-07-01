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Увидеть выступления казаков и испечь хлеб смогут гости фестиваля "Дружина" 27 июля

Общество, 14:58 18 июля 2019

комитета по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитета по делам национальностей Тюменской области

Показательные выступления казаков, традиционные игры и забавы и выступления фольклорных коллективов состоятся на фестивале воинской культуры и народных традиций "Дружина". Новая площадка откроется в Гилевской роще в день города 27 июля в 12 часов.

Об этом сообщила начальник отдела общегородских мероприятий Центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия".

"В тихом месте, на природе, я бы начала свой день города. На этой площадке можно окунуться в историю. Гостям не дадут заскучать казаки: езда на конях, фланкировка шашкой, метание ножей и другие активности, которые касаются воинской культуры. Интересно будет и женщинам: мы хотим плести обереги, собираемся печь хлеб или пироги, водить хороводы, петь обрядовые песни и потешки", - сообщила она.

После участия в интерактивных площадках участники смогут претендовать на сертификат о прохождении "Школы воинской культуры".

Татьяна Ковалева

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# День города Тюмени

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