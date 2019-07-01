Электронную книгу разыграют среди тюменцев, прочитавших стихи о городе

| Фото: из группы "Библиотеки города Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из группы "Библиотеки города Тюмени" во ВКонтакте

Более 60 человек приняли участие в акции "433 строчки о Тюмени". Среди них разыграют электронную книгу во время "Пикника книг на площади Солнца" у Литературно-краеведческого центра 27 июля, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Тюменцы еще успевают принять участие в акции. Горожанам любого возраста предлагают записать видео, в котором они читают произведение любого тюменского автора или отрывок.

Поэтические строки читают дети, взрослые, молодые люди и пожилые жители областной столицы. Они выбрали произведения как признанных мастеров слова, так и самодеятельных авторов, таких, как Михаил Федосеенков, Александр Новопашин, Константин Лагунов, Антонина Маркова, Евгения Зонтикова, Анатолий Марласов и других.

Принять участие в акции можно до 26 июля. Розыгрыш призов состоится на книжном фестивале в День города 27 июля. Желающим получить главный приз необходимо прийти на площадь, прилегающую к Литературно-краеведческому центру (ул. Первомайская, 14), зарегистрироваться с 15 до 16 часов и ждать результата. Розыгрыш состоится только среди присутствующих.

С условиями участия можно ознакомиться здесь. Стихи можно подобрать на сайте "Электронная библиотека тюменского писателя", где представлено творчество тюменских авторов.

Акция проходит в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Организаторы – городские муниципальные библиотеки.