Гала-концерт конкурса "Песни нашего двора" пройдет в сквере Депутатов

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте (архив) | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте (архив)

Гала-концерт конкурса "Песни нашего двора" пройдет в рамках праздничной программы, посвященной 433-летию Тюмени, которая откроется в сквере Депутатов 27 июля, сообщают организаторы.

Концертная программа с участием творческих коллективов Тюмени стартует в 12 часов. Гостей ждут конкурсы и викторины от ведущих.

С 17 до 18 часов состоятся финал и гала-концерт песенного конкурса "Песни нашего двора". С 18 до 20 часов пройдет дискотека под открытым небом от MC VG.

Кроме того, горожане, которые придут в сквер Депутатов, смогут принять участие в различных мастер-классах и интерактивных площадках.