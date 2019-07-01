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Выставку ретроавтомобилей откроют для тюменцев в день города

Общество, 12:20 26 июля 2019

из группы "Автоклуб "Ретро-Классика" во ВКонтакте | Фото: из группы "Автоклуб "Ретро-Классика" во ВКонтакте

Около 30 автомобилей увидят тюменцы на выставке ретротехники, которую откроют на бульваре Гостеприимства перед отелем "Восток" (ул. Республики, 159) в Тюмени 27 июля в 11 часов. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель руководителя Союза владельцев ретротехники "Автоклуб "Ретро-классика" Вероника Кочнева.

"Будут совершенно разные модели, начиная с представительских моделей ГАЗ-12 ЗИМ и "Чаек" заканчивая различными модификациями "Москвичей", "Жигулей" и "Запорожцев"", — поделилась Вероника Кочнева.

Также гостей ждет концертная программа и фотозона, оформленная в стиле русской избы - здесь горожане смогут увидеть старинную утварь и предметы обихода. Организаторы угостят всех желающих чаем из самовара.

Инна Пахомова

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# выставка , День города , отдых , праздник , ретроавтомобили

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