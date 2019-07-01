Футбольные финты закрутят на набережной Тюмени в день города

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Спортивные наставники проекта Freestyle Mentor научат футбольным финтам всех желающих в день города на набережной Тюмени в 14 часов. Мастер-классы по футбольному фристайлу проведут в рамках чемпионата России по футбольному фристайлу Subway street champions на фестивале "Экстрим ЭКСПО-2019" 27 июля.

Об этом накануне во время пресс-тура по площадкам фестиваля "Экстрим ЭКСПО- 2019" сообщил инициатор проекта Freestyle Mentor, двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу, тюменец Антон Павлинов.

"Ребята смогут посмотреть и сами попробовать сделать что-то базовое. Здесь же с 14 до 18 часов администратор будет записывать всех желающих на занятия. Если есть желание попробовать у девчонок – пусть приходят. Мы будет ориентироваться даже не на самых способных, а на самых заинтересованных. Нам важно, чтобы ребятам это увлечение действительно нравилось", – пригласил участников руководитель Федерации футбольного фристайла Тюменской области Антон Павлинов.

Организатор подчеркнул, что участие в мастер-классе – это отбор в проект по спортивному наставничеству Freestyle Mentor, в него войдут 30 подростков 14-17 лет. Среди этих 30 ребят организаторы выберут 10, которые месяц под началом закрепленных за ними наставников бесплатно будут заниматься футбольным фристайлом на специальной площадке. Организация мероприятия стала возможной благодаря гранту "Моя идея".

Настоящий мастер футбольного фристайла выполнит трюки любым мячом, утверждает один из трех судей чемпионата России по футбольному фристайлу Subway street champions Борис Емельянов (г. Красноярск). Он рассказал, что всероссийский турнир во второй раз собирает лучших спортсменов в Тюмени.

"Сюда съезжаются самые сильнейшие – регистрация еще идет, сейчас зарегистрировано около 40 участников, это довольно большая конкуренция. В Тюмени есть все ресурсы, чтобы организовать такое масштабное соревнование. Надеюсь, что география будет расширяться, чтобы футбольный фристайл шел в регионы. Трюки выполняем ногами, в верхней части туловища и сидя", – пояснил Борис Емельянов.

Состязания пройдут в двух дисциплинах: футбольный фристайл и панна. Победители Subway street champions представят нашу страну на мировом первенстве в Майями.

Фестиваль "Экстрим ЭКСПО-2019" проходит в Тюмени в четвертый раз. На набережной Тюмени единовременно пройдут состязания по скалолазанию на скорость, чирлидингу, RC Drift, MMA, кроссфиту, воркауту, силовому экстриму, продемонстрируют мастерство скейтбордисты. Во время церемонии открытия на набережную спустятся парашютисты. Фестиваль начнется в 14 часов. Зрелищные финалы пройдут под свет софитов с 18 часов.

Ирина Ромашкина