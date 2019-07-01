На "Волонтерских играх" в Тюмени соберутся около двадцати команд добровольцев

| Фото: организаторы мероприятия | Фото: организаторы мероприятия

17 команд добровольцев заявились на участие в "Волонтерских играх", которые пройдут в сквере им. Александра Моисеенко в рамках празднования дня города 27 июля с 11 до 17 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Тематическую регионально-консультационную площадку "Волонтерские игры" организуют для социально активной молодежи. Участие в ее работе примут артисты театра "Содружество актеров Таганки" Дмитрий Белоцерковский и Александр Алешкин, российский художник, куратор программ телеканалов "Домашний", "Карусель", компании "Мир" Дмитрий Цветков, музыкант, саунд-продюсер, руководитель продюсерского центра Михаил Гребенщиков, а также руководитель грантового отдела Благотворительного фонда развития города Тюмени Светлана Дремлюга и директор благотворительного фонда "Под флагом добра" Наталья Давыдова.

К участию в "Волонтерских играх", по данным городского департамента по спорту и молодежной политике, заявились 17 команд, в состав которых вошли около 180 человек в возрасте от 14 до 75 лет. Сборные представляют различные направления: многодетных семей, "Серебряных волонтеров", "Капитаны двора", команды детей социально опасного положения, волонтеры-медики, команда Российского движения школьников, спортивные добровольцы и другие.

"Волонтерские игры" позволят неравнодушным активным тюменцам сплотиться, узнать о существовании друг друга, презентовать деятельность в формате визитных карточек, расширить кругозор на интерактивной выставке, в рамках которой каждая команда приготовит определенное задание. Например, сборная "Супергерои" из представителей городского проекта "Единство наций" предложит другим участникам по предмету определить культуру страны.

"В основе мероприятия заложена идея, которая позволяет волонтерам собраться вместе для обмена опытом, неформального общения и установления новых связей. Надеемся, что "Волонтерские игры" приживутся в Тюмени и в дальнейшем станут доброй традицией нашего города", — отметила куратор фестиваля, руководитель центра развития добровольческого движения Тюмени Наталья Ниязова.