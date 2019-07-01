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Песню "Солнечный книговорот" представят тюменские авторы на "Пикнике книг"

Общество, 18:12 26 июля 2019

из группы "Библиотеки города Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из группы "Библиотеки города Тюмени" во ВКонтакте

Премьера песни "Солнечный книговорот" состоится на фестивале "Пикник книг на площади Солнца", который развернется у Литературно-краеведческого центра в Тюмени 27 июля с 11 до 18 часов, сообщает Центральная городская библиотека.

Песню "Солнечный книговорот" тюменские авторы написали специально для пятилетия книжного фестиваля.

Отметим, гостей и жителей Тюмени ждет насыщенная программа. На "Пикник книг" приедет известный литературовед, профессор, специалист по русской поэзии XX века Леонид Быков из Екатеринбурга. Он проведет для начинающих писателей мастер-класс по вопросам современной литературы.

Также горожане встретятся с писателями из Тюмени и других регионов России и зарубежья. Внимание гостей привлекут книготорговые палатки известных издательств и магазинов из Москвы, Екатеринбурга и областной столицы.

Кроме того, на фестивале разыграют электронную книгу среди участников сетевой акции "433 строчки о Тюмени". Ранее горожанам предложили записать видео, в котором они читают произведение любого местного автора или отрывок.

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# День города , книги , музыка , фестиваль , чтение

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