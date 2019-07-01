"Экстрим ЭКСПО" – отличная возможность продемонстрировать виды спорта широкой публике

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Показать новые виды спорта, завлечь большую аудиторию, побороться за титулы и по-спортивному отпраздновать день города – эти возможности не упустили участники фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2019", который стартует на тюменской набережной 27 июля в 14 часов.

Фестиваль проходит в Тюмени уже в четвертый раз. В 2018 году "Экстрим ЭКСПО" вошел в Топ-10 рейтинга лучших российских спортивных фестивалей лета по версии аналитического агентства "ТурСтат". За три года соревнования собрали на площадке более 800 спортсменов со всей страны, прошли турниры по 18 современным видам спорта: скалолазание, сноуборд, бои ММА, борьба грепплинг, BMХ, паркур, черлидинг, страйкбол. Мероприятие проводит команда Extreme team (ранее "Союз экстремальных видов спорта").

Видео Extreme team

Организатор "Экстрим ЭКСПО" Иван Шмонин подчеркнул, что фестиваль продолжает развиваться: в 2019 году в программу включили соревнования по силовому экстриму. Впервые в рамках "Экстрим ЭКСПО" пройдет чемпионат России по футбольному фристайлу – Тюмень приняла юбилейный национальный чемпионат в ноябре 2018 года.

"По мнению экспертов, прошлогодний турнир по футбольному фристайлу был лучшим за последние десять лет. Другие состязания "Экстрим ЭКСПО" мы улучшаем по уровню проведения, приглашаем сильных спортсменов. На каждой площадке присутствуют гости из других городов России, их все больше, значит, нравится", – считает Иван Шмонин.

По его словам, спортсменам пришелся по вкусу формат проведения – фестиваль ловит настроение между официальными рейтинговыми стартами и лайтовым развлекательным мероприятием. Это мнение разделяет заслуженный мастер спорта России, трехкратный обладатель Кубка мира по скалолазанию, организатор площадки Станислав Кокорин.

"Экстрим ЭКСПО" – это отличная возможность продемонстрировать наш вид спорта широкой публике. Наша аудитория сжатая, здесь есть возможность показать скалолазание, в первую очередь, родителям, чтобы они привели к нам заниматься детей", – рассказал Станислав Кокорин.

Соревноваться в забегах будут спортсмены из Екатеринбурга, Тюмени, Ишима, Уфы, Омска, Перми. Накануне на мосту Влюбленных установили 13-метровый скалодром. Эти соревнования отличаются от тех, что проводятся на международной арене, пояснил Станислав Кокорин. Мировые турниры по скорости проходят по одной и той же трассе, в Тюмени же используется так называемая классическая трасса.

"Если трассу международного стандарта знают все, то эту трассу пробовать нельзя. Надо прийти, продумать, как ее быстрее преодолеть и обогнать соперника: на какую зацепку стоит поставить ногу, как ее поставить – разложить всю трассу по техническим элементам", – рассказал спортсмен.

Напомним, в августе тюменские скалолазы Станислав Кокорин, Владислав Деулин, Юлия Каплина и Мария Красавина в составе российской сборной выступят на чемпионате мира в Токио. Там же в 2020 году спортсмены защитят честь страны на Олимпийских играх, в троеборье. По словам Станислава Кокорина, в 2024 году в гонку за олимпийское золото пустятся "скоростники" – дисциплину "скорость" выделят отдельно.

Увидеть лучших скалолазов тюменцы и гости города смогут с 12 часов на фестивале "Экстрим ЭКСПО-2019". В полдень также стартуют квалификационные отборы по RC Drift, кроссфиту и панне. Здесь же проведут турнир "Спорт един" среди школьников. В 13 часов начнутся соревнования по стритболу.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Церемония открытия фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2019" стартует в 14 часов. На тюменскую набережную спустятся парашютисты, таланты продемонстрируют скалолазы, уличные танцоры, скейтбордисты.

В 14 часов 30 минут продолжит спортивные старты VI международный шоу-чемпионат по чирлидингу и акробатике "МОРЕmore".

В 15 часов стартует программа соревнований по воркауту. В 15 часов 30 минут выступят участники чемпионата России по футбольному фристайлу Subway street champions в дисциплине "футбольный фристайл".

В 16 часов начнутся бои MMA. В одном из самых зрелищных направлений в боевых видах спорта примут участие 13 бойцов, семеро из них – тюменцы, двое впервые дебютируют на ринге.

В 17 часов за титул абсолютного победителя в борьбу вступят 11 участников открытого клубного чемпионата SibearianFit по силовому экстриму.

Финалы по всем видам на площадках начнутся с 18 часов, под светом софитов. В 19 часов дадут старт заключительному этапу национального чемпионата по футбольному фристайлу. Лучшие команды по чирлидингу в стране определят в 21 час. Завершат турниры финальные выступления скалолазов в 22 часа.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина