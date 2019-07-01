Сильнейшие чирлидеры России приехали на шоу-чемпионат "МОРЕmore"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

60 акробатов из Екатеринбурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Тюмени, Архангельска, Казани, Москвы выступят на главной сцене фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2019". VI международный шоу-чемпионат по чирлидингу и акробатике "МОРЕmore" начнется в Тюмени 27 июля в 14 часов 30 минут.

Как рассказал организатор турнира, старший тренер Федерации чирлидинга Тюменской области Александр Шмонин, призеры разделят 165 тыс. рублей – это самый крупный призовой фонд фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2019". Высший пилотаж на высоте вытянутой руки и в прыжке покажут более восьми команд со всей страны. Соревнования пройдут по трем дисциплинам: тамблинг (акробатика), групповой и партнерский стант. В последних двух у тюменцев есть все шансы на победу, считает организатор.

"Вы увидите лучших спортсменов России, они покажут невероятные полеты и просто красивый вид спорта, которым владеют атлетичные парни и стройные девушки. Чирлидинг в правильном его виде – это не тот, который все привыкли представлять, с помпонами. Спортивный чирлидинг входит в семейство МОК, мы рвемся на Олимпийские игры. Возможно, в 2024 году мы пойдем на Олимпиаду – рассмотрение будет в 2020 году", – пояснил Александр Шмонин.

Лиза Колоскова | Фото: ИА "Тюменская линия" Лиза Колоскова | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зная мечту об Олимпийских играх, мама подарила участнице московской команды "Сенатор" Елизавете Колосковой символичные серьги. Она способна в одной руке держать девушку: тренировать этот навык бывшей волейболистке пришлось долго. Теперь Лиза стала двукратной чемпионкой России, не раз выступала с командой на чемпионате Европы и состоит в национальной сборной по чирлидингу. Девушка ведет блог, посвященный чир-спорту.

"Я впервые в Тюмени, но давно наслышана о чемпионате "МОРЕmore". Здесь делается все для спортсменов, создаются все условия, чтобы нам было комфортно. Сюда ты приезжаешь не просто выступать, но и можешь окупить поездку, если выиграешь приз. Это привлекает спортсменов со всех городов", – сказала она.

Фестиваль "Экстрим ЭКСПО-2019" соберет на набережной Тюмени состязания по скалолазанию на скорость, чирлидингу, RC Drift, MMA, кроссфиту, воркауту, силовому экстриму. Церемония открытия стартует в 14 часов. Зрелищные финалы пройдут под свет софитов с 18 часов.

"Экстрим ЭКСПО" – это серия крупных фестивалей, которая представляет собой выставку современных видов спорта, сочетающую в себе профессиональный спорт и захватывающее экстрим-шоу. В 2018 году "Экстрим ЭКСПО" вошел в ТОП-10 лучших российских спортивных фестивалей лета – рейтинг составлен аналитическим агентством "ТурСтат" по результатам исследования популярности фестивалей у любителей спорта и активного отдыха в России.

Ирина Ромашкина