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Тюменские скалолазы в составе российской сборной выступят на чемпионате мира

Спорт, 18:32 22 июля 2019

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменские скалолазы Станислав Кокорин, Владислав Деулин, Юлия Каплина и Мария Красавина в составе российской сборной выступят на чемпионате мира в Токио 11-22 августа, сообщает ЦСП72.

Решение принимал тренерский совет. Тюменские скалолазы поборются за чемпионский титул с сильнейшими спортсменами мира в соревнованиях на скорость. Итоги стартов сыграют ключевую роль в отборе атлетов, которых Россия заявит на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Напомним, что именно там скалолазание впервые в истории спорта будет представлено в программе соревнований Олимпийских игр.

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# скалолазание , чемпионат мира

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