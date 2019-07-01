Тюменские скалолазы в составе российской сборной выступят на чемпионате мира

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменские скалолазы Станислав Кокорин, Владислав Деулин, Юлия Каплина и Мария Красавина в составе российской сборной выступят на чемпионате мира в Токио 11-22 августа, сообщает ЦСП72.

Решение принимал тренерский совет. Тюменские скалолазы поборются за чемпионский титул с сильнейшими спортсменами мира в соревнованиях на скорость. Итоги стартов сыграют ключевую роль в отборе атлетов, которых Россия заявит на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Напомним, что именно там скалолазание впервые в истории спорта будет представлено в программе соревнований Олимпийских игр.