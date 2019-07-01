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В Тюмени проведут праздничный турнир по быстрым шахматам

Спорт, 16:54 19 июля 2019

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Турнир по быстрым шахматам, посвященный Международному Дню шахмат, пройдет в Тюмени 20 июля, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Победителей и призеров определят в следующих категориях: общий зачет, женщины (2001 года рождения и старше), юниоры (2002 года рождения и младше), ветераны (60 лет и старше), инвалиды.

Турнир пройдет в городском шахматном клубе (ул. Червишевский тракт, 72а/1). Начало соревнований в 11 часов.

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# турнир , шахматы

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