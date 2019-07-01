Губернатор поздравил тюменских металлургов с профессиональным праздником

| Фото: admtyumen | Фото: admtyumen

Труд представителей "огненной" профессии – один из самых напряженных и ответственных. Металлурги – люди с сильным характером, своим трудолюбием и мастерством укрепляющие промышленную мощь России.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя поздравляя жителей региона с Днем металлурга.

"В Тюменской области успешно работает филиал ООО "УГМК-Сталь" металлургический завод "Электросталь Тюмени", который занимает достойное место в отрасли, - напомнил глава региона. - Это предприятие отвечает всем современным экологическим требованиям и нормам безопасности. В 2018 году завод успешно прошел сертификацию на соответствие мировым стандартам в области производства проката для нужд машиностроения, трубной и других отраслей".

По словам Александра Моора, работники завода - настоящие профессионалы своего дела, своей плодотворной и добросовестной работой вносящие весомый вклад в развитие промышленности нашей области.

"Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и новых трудовых успехов на благо Тюменской области!", - сказал губернатор.