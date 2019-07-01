Награждены победители соревнований по мини-футболу среди дворовых команд Тюмени
Лучших игроков наградили на торжественной церемонии закрытия соревнований по мини-футболу среди дворовых команд на Кубок главы города, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".
В турнире приняли участие 52 команды в двух возрастных категориях. Тройку лучших среди ребят 2006-2007 годов рождения составили "Три поля", "Контакт-КПД" и "Водник".
Приз лучшего футболиста получил 12-летний Александр Пугин из "Контакта-72". Недаром этот вратарь тренируется в нашем Центре подготовки спортивного резерва в МФК "Тюмень-2007".
Юных любителей награждали футболисты "Тюмени" Артем Докучаев и Александр Бем.
Отметим, заместитель директора ФК "Тюмень" Алексей Харламов пообещал в будущем отправлять на подобные финальные соревнования тренеров ЦПСР, чтобы те приглашали лучших на занятия в ФК "Тюмень".