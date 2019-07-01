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Жителя Бурятии осудили за попытку сбыта наркотиков в Югре

Происшествия, 13:05 23 июля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в покушении на незаконный сбыт наркотиков, осудили в Нижневартовске, сообщает прокуратура Югры.

Житель Республики Бурятия приобрел у неустановленного лица с целью сбыта синтетические наркотические вещества массой 11,84 гр. Довести преступный умысел злоумышленник до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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# наркотики , Нижневартовск

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