Жителя Бурятии осудили за попытку сбыта наркотиков в Югре

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в покушении на незаконный сбыт наркотиков, осудили в Нижневартовске, сообщает прокуратура Югры.

Житель Республики Бурятия приобрел у неустановленного лица с целью сбыта синтетические наркотические вещества массой 11,84 гр. Довести преступный умысел злоумышленник до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.