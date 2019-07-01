За надругательство над внуком пенсионера из Лабытнанги отправили в колонию

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

На Ямале суд вынес приговор пенсионеру из Лабытнанги. Мужчину признали виновным в покушении на изнасилование, а также надругательстве над несовершеннолетним внуком, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

По данным следствия, пьяный 56-летний мужчина избил и попытался изнасиловать бывшую супругу. Совершить преступление он не смог, и через сутки надругался над своим малолетним внуком.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступлений мужчина мог осознавать характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими.

В отношении ямальца были возбуждены уголовные дела за попытку изнасилования и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. Суд назначил пенсионеру 13 лет и 3 месяца в колонии строгого режима.