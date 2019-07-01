Тюменская область разрабатывает дорожную карту по биржевой торговле древесиной гослесхозов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дорожную карту по торговле древесиной гослесхозов на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) разрабатывают в Тюменской области. До настоящего момента на СПбМТСБ нет представителей УФО, торгующих лесоматериалами, тогда как с марта 2019 года Минприроды РФ обязал Россельхоз выходить на биржевые торги.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин на выездном заседании подкомитета по развитию биржевых торгов лесоматериалами в Тюмени напомнил, что дорожную карту об обязательной продаже государственными учреждениями 100% древесины, полученной в результате мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, на биржевых торгах подписал первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов.

"Мы работаем во взаимодействии с полпредствами президента в округах, потому что эти мероприятия вытекают из поручений, данных в Указе президента. Они закреплены в рамках дорожной карты о необходимости развития биржевых торгов во всех сферах деятельности, в том числе на рынке лесной продукции", – обозначил спикер.

Механизм биржевых торгов позволяет сделать торговлю сырьем максимально прозрачной: повысить цену, но при этом избавиться от серых схем в торговле.

"Это не означает, что конечный потребитель будет дороже платить. Конечные потребители как платили, так и платят. Исчезает цепочка перепродавцов. Увеличиваются налоги. Естественно, это благоприятно сказывается и на бюджетной сфере, и на оздоровлении общей ситуации в экономике", – отметил Анатолий Голомолзин.

Биржевой механизм может улучшить эффективность продаж леса по рыночным ценам. Сейчас предприятия гослесхоза работают с дотациями государственного бюджета, тогда как развитие торговли улучшит финансовое благополучие лесного комплекса страны.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин подчеркнул, что ряд регионов уже отработали логику взаимодействия с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей.

"Возрастающий объем доходов от продажи леса свидетельствует о том, что все серые схемы, которые применяются без биржевых торгов, фактически приводят лес потом на биржу, и он дальше продается. Но от такой деятельности бюджет существенно недополучает. Поэтому переход на биржу означает дополнительные доходы для бюджета. В этом суть прогресса: мы должны открыто торговать лесом", – заявил Вячеслав Вахрин.

Лидером по реализации древесины на базе СПбМТСБ является Сибирский федеральный округ – по данным на 19 июня 2019 года регионы СФО реализовали 2394 тыс. 405 куб. м леса и лесоматериалов. Надо отметить, что полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло 16 апреля 2019 года рекомендовал организовать реализацию на торгах на бирже 100% древесины, полученной государственными подведомственными учреждениями.

На втором месте по продажам на бирже леса - Приморский федеральный округ, на третьем – Северо-Западный округ, на четвертом – Дальневосточный федеральный округ. При этом первыми перешли на 100% реализацию государственной древесины на бирже четыре региона России - Красноярский край, Новгородская область, Удмуртия и Пермский край.

"Ни одного региона, представляющего Уральский федеральный округ, пока на наших торгах нет. На Петербургском экономическом форуме подписано два соглашения – с Тюменской и Курганской областями. Надеюсь, что эта практика будет продолжаться, а в ближайшее время мы реализуем дорожные карты текущих соглашений и Уральский федеральный округ займет достойное место на биржевом рынке леса и лесоматериалов", – сказал управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков.

Он также рассказал представителям отраслевых министерств и ведомств Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о роли брокера на биржевом рынке лесоматериалов и обозначил тенденции торгов древесиной на экспорт.

"Торги экспортом через биржу – задача, которую мы решаем и запустим до конца 2019 года. Централизованная торговля сможет навести полноценный порядок в отрасли, когда цена будет единообразна. Старт экспортного проекта в четвертом квартале 2019 года готовим в пилоте по Приморскому федеральному округу. Затем будем постепенно присоединять к нему остальные регионы и округа", – поделился планами Алексей Рыжиков.

Ирина Ромашкина