Взлетно-посадочная полоса у тобольского аэропорта появится в 2019 году

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Взлетно-посадочная полоса с бетонным покрытием протяженностью 2,4 км и шириной 45 метров, а также рулежные дорожки и перрон будут построены до конца 2019 года, сообщает администрация Тобольска.

Аэропорт расположится на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 км к югу от Тобольска.

Параметры взлетно-посадочной полосы позволят принимать в Тобольске воздушные суда типа Boeing 737-800, Ту -204/214 и Airbus A 321, наиболее часто используемые сегодня для перелетов средней дальности. В 2020 году будет возведено здание аэровокзала, а также вся техническая инфраструктура: склады, ремонтные мастерские, топливозаправочный комплекс, очистные сооружения, аварийно-спасательные службы.

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

В соответствии с российским законодательством проект прошел государственную экспертизу, перед началом реализации проведена оценка воздействия на окружающую среду. Согласно ей в проекте соблюдены требования природоохранного законодательства, воздействие аэропорта на природную среду будет ниже допустимых нормативных значений.

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Проработка идеи возрождения большой авиации в Тобольске началась по итогам рабочего визита Президента России Владимира Путина. В 2013 году, открывая крупнейшее в России производство полипропилена на тобольском предприятии СИБУРа, глава государства дал задание рассмотреть возможность строительства аэропорта в Тобольске. Инвестором проекта выступает СИБУР. Правительство Тюменской области оказывает содействие в оформлении прав на земельные участки в целях обеспечения территории аэропорта объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. За счет средств регионального бюджета будет построена подъездная дорога к аэропорту, отремонтирован участок дороги Тюмень - Вагай. За счет средств федерального бюджета будет приобретено радионавигационное оборудование.

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

К реализации проекта на время подготовительных работ и строительства инфраструктурных объектов привлечено 35 местных подрядчиков и поставщиков. На строительстве крупного инфраструктурного объекта будут задействованы более 2 тыс. человек.

Параллельно со строительством прорабатывается маршрутная сеть будущей воздушной гавани, ведется отбор специализированной компании – оператора, которая возьмет на себя функции по управлению аэропортом, определит оптимальную численность персонала.