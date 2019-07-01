Александр Моор осмотрел детсад и амбулаторию в Омутинском районе

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Детский сад "Солнышко" и сельскую амбулаторию в с. Вагай Омутинского района осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

Оснащенный современным оборудованием детский сад разместился в реконструированном за счет районного бюджета здании бывшей железнодорожной школы. Стоимость реконструкции составила около 30 млн рублей, сообщил глава Омутинского района Виктор Воллерт.

Глава региона внимательно осмотрел оснащенный по последнему слову техники пищеблок, групповые помещения с игровыми комнатами, спальнями и раздевалками, музыкальный зал.

"Новое детское дошкольное учреждение Вагаю необходимо, ведь количество ребятишек в селе растет. Детсад "Солнышко" практически готов к вводу к эксплуатацию, укомплектован кадрами. Необходимы средства лишь на благоустройство прилегающей территории и установку малых архитектурных форм", - обратился глава района к Александру Моору. Губернатор принял решение о выделении денег из областного бюджета.

Работа Вагайской амбулатории стала темой одного из вопросов, которые были заданы главе региона в телепрограмме "Час с губернатором". Лечебное учреждение обслуживает более 3,4 тыс. человек, в том числе свыше 550 детей. Здесь трудятся три врача и 10 средних медицинских работников. Недостатка в специалистах нет, подчеркнул главный врач областной больницы № 11 Алексей Белов.

Амбулатория размещается в двухэтажном кирпичном здании 1989 года постройки, которое нуждается в капитальном ремонте. Однако есть и другой выход из ситуации - предлагается возвести в селе модульную амбулаторию. Это экономически более целесообразно.

Глава региона поинтересовался, есть ли подходящая площадка для размещения модуля, удобная для жителей села. В муниципалитете заверили, что земельный участок практически в центре села уже подобрали. "Будем строить модульное здание", - сообщил о принятом решении Александр Моор.

Отметим, что на территории Вагайского сельского поселения функционируют пять фельдшерско-акушерских пунктов. Четыре их них расположены в новых модульных зданиях. Все ФАПы обеспечены аптечными пунктами.

"Ввод в эксплуатацию детского сада и модульной амбулатории в селе Вагай станет еще одним шагом на пути реализации национальных проектов в регионе", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко