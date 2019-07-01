Губернатор подписал распоряжение о выделении средств на ликвидацию свалок в Нижнетавдинском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 12 миллионов рублей выделят на рекультивацию несанкционированных свалок в Нижнетавдинском районе. Распоряжение о направлении средств в бюджет муниципалитета подписал глава Александр Моор на заседании президиума регионального правительства 25 июля.

В целях исполнения поручения губернатора и в рамках государственной программы Тюменской области "Недропользование и охрана окружающей среды" в Нижнетавдинском районе будут ликвидированы шесть муниципальных свалок и свалки на землях лесного фонда, расположенные по 22 адресным ориентирам.

С начала 2019 года в регионе организованы работы по очистке территорий от мусора, на рекультивацию 435 свалок отходов выделены средства в сумме 207 млн рублей. Они направлены городам Тобольск, Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковскому и Голышмановскому городским округам, Аромашевскому, Бердюжскому, Вагайскому, Ишимскому, Омутинскому, Тобольскому, Тюменскому, Юргинскому, Ялуторовскому и Ярковскому муниципальным районам.

Ликвидировано 12 свалок в Тюмени, две – в Бердюжском и четыре в Юргинском муниципальных районах. Заключены пять муниципальных контрактов на выполнение работ в Тюмени и Тобольске, Голышмановском городском округе, Аромашевском и Ярковском муниципальных районах. На стадии согласования в департаменте недропользования и экологии Тюменской области находятся еще несколько проектов. Проводятся электронные аукционы на выполнение подобных работ в Вагайском, Омутинском и Ялуторовском муниципальных районах.

Губернатор Александр Моор неоднократно подчеркивал, что несанкционированные свалки нужно ликвидировать, ведь они представляют реальную угрозу тюменской экологии.