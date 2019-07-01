Более шестидесяти свидетельств на соцвыплату для приобретения жилья выдано в Тюменском районе

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

61 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС выдано в администрации Тюменского района с начала 2019 года.

По информации департамента градостроительства имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, в 2017 году таких свидетельств было выдано 55, в 2018 году – 56.

24 молодые семьи в первой половине 2019 года улучшили свои жилищные условия с использованием господдержки: приобрели жилые помещения в Боровском, Червишевском, Онохинском, Богандинском и Каскаринском муниципальных образованиях или направили средства соцвыплаты на строительство дома в Чикчинском, Андреевском, Муллашинском и Переваловском сельских поселениях.

Общая площадь введенного жилья, построенного и приобретенного в Тюменском районе при поддержке государства, составила в первом полугодии более 2,3 тыс. кв. метров, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".