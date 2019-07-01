Новое производство по переработке рыбы заработает в Югре

| Фото: sibtema.ru | Фото: sibtema.ru

Проект производства по переработке рыбы запущен в Югре. Производство заработает в Березово до 2021 года с использованием действующей инфраструктуры, сообщает правительство Ханты-Мансийского автономного округа.

Решение было принято в ходе заседания регионального проектного комитета под председательством губернатора Натальи Комаровой.

"Рыбная продукция – традиционный товар Югры. При этом, обладая конкурентоспособной сырьевой базой, на глубокую переработку направляется меньше половины ресурса", – заметила глава региона.

В Березовском, Белоярском и Октябрьском районах есть серьезный потенциал и ресурсы в этом направлении. В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами, и уже есть претенденты на реализацию этого проекта.