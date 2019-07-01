Жителей Боровского задержали с гашишем

| Фото: УМВД россии по Тюменской области | Фото: УМВД россии по Тюменской области

Сотрудники наркоконтроля межмуниципального отдела МВД России "Тюменский" изъяли наркотики у жителей поселка Боровский в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Мак", сообщает региональное управление МВД

В гаражном кооперативе пос. Боровский задержаны местные жители. В ходе досмотра автомобиля "Тойота" на переднем пассажирском сидении находилась сумка, принадлежавшая одному из мужчин. В ней оперативники обнаружили прозрачный полимерный футляр с находившимся внутри неизвестным веществом темного цвета. Задержанные доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое вещество отправлено на экспертизу, которая показала, что с собой подозреваемые перевозили гашиш общей массой 5,5 граммов.

Отрицать свою вину фигуранты не стали и рассказали сотрудникам, что заказали наркотики в Интернете, для личного пользования. Закладку забрали в указанном месте, в лесном массиве. Два злоумышленника поделили найденное между собой на равные части, а после поехали в гараж к одному из друзей, чтобы употребить наркотики.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.