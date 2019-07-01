Тюменцы стали обладателями знаков "Цифровое ГТО"

| Фото: Региональный информационно-образовательный центр | Фото: Региональный информационно-образовательный центр

Почти шестьдесят тюменцев получили значки "Цифровое ГТО" в рамках акции, приуроченной к празднованию дня города. Тюмень стала первым городом в России, где сдавали нормы цифрового ГТО и проверили свои IТ-навыки в подобном формате. Всего в акции приняло участие более 100 человек, сообщает областной департамент информатизации.

Для получения бронзового, серебряного или золотого значка нужно было выполнить четыре задания, каждое из которых отражает определенные навыки и IТ-компетенции. Так, абсолютное большинство участников — 42 человека – прошли на золото тест по программированию, где нужно было наименьшим числом операций прийти из пункта А в пункт Б. С этим заданием одинаково хорошо справились как дети, так и взрослые.

Уверенных пользователей социальных сетей было больше среди детей и молодежи в возрасте от 13 до 35 лет. Они с большей охотой собирали лайки и репосты к публикациям. Также активные пользователи были среди людей старшего возраста. Пенсионеры делали селфи, фотографировались и выкладывали фотографии с хэштегом #цифровоеГТО72 в свои аккаунты в социальных сетях. Около 50% участников размещали фотографии в соцсети "ВКонтакте", 45% – в сети Instagram, остальные участники делились фотографиями на своей странице в "Одноклассниках".

Скорость печати большинство участников сдали на бронзу и серебро. Есть и рекордсмены: скорость печати одного из участников достигает 330 символов в минуту. Что касается поиска информации на время, только семь человек смогли выполнить задание на максимальную норму — найти за четыре минуты пять ответов и более. Были составлены специальные вопросы, которые найти на просторах Cети не так-то просто. Данное задание показывало умение структурировать и разбивать информацию для более быстрого поиска. Из всех участников только трое воспользовались возможностью голосового поиска и помощью голосовых помощников.

Всего по итогам акции было выдано три золотых значка, 18 серебряных и 38 бронзовых. Самому молодому участнику акции пять лет, а самому взрослому — 57.

В будущем подобные тесты будут проводиться на постоянной основе и их успешное прохождение будет давать дополнительные возможности при поступлении в вуз, устройстве на работу или повышении квалификации. Работа по данному направлению заложена в региональном проекте "Кадры для цифровой экономики", реализуемого в Тюменской области в рамках национального проекта "Цифровая экономика".