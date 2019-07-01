Кружки-обереги и изделия из камней выставлены на гуляньи "Тюмень мастеровая"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кружки-обереги, изделия из натуральных камней, дерева и шерсти можно встретить на посвященном дню города народном гуляньи "Тюмень мастеровая", которое открылось на ул. Дзержинского 27 июля.

Праздник проводится в областной столице в четвертый раз. Здесь можно встретить необычные изделия и сувениры от мастеров региона. Это игрушки из натуральной шерсти, серьги и браслеты с натуральными камнями, кожаные сумки ручной работы.

Внимание привлекают изделия, которые выглядят весьма необычно. "Я выбрал такие материалы, как капа и сувель. Это наросты на соснах, липах, березах. Они имеют очень интересную структуру, потому я и люблю работать с ними и делать изделия из них", — поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" автор работ Сергей Кустов.

Он создает небольшие кружки, так называемые куксы. Такие изготавливают финны, саамы. "Когда в Финляндии рождаются девочка или мальчик, то им дарят такие кружки. Это часть национального костюма. Нож и кружку носят и мальчики, и девочки. Кукса символизирует привязанность к корням, роду, является оберегом. Финны, отправляясь в поход или на рыбалку, обязательно берут с собой кружки. У них есть такая традиция размазывать остатки кофе в куксе - считалось, что черная кружка приносит удачу. Мои предки оттуда, возрождаю потихоньку", — рассказал Сергей Кустов.

Заниматься ремеслом мастер начал восемь лет назад, по его словам, "на ровном месте". "Что-то просила сделать жена, что-то самому понравилось. Последние годы уделяю этому занятию много времени", — заключил Сергей.

Отметим, ул. Дзержинского до 20 часов превратилась в выставку-ярмарку народных ремесел.

Инна Пахомова