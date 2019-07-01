Качество молока в личных подворьях улучшилось, заявил губернатор

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Качество сырого молока, поставляемого на переработку из личных подсобных хозяйств региона, за последний год существенно возросло. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В 2018 году на федеральном уровне вступили в силу новые технические условия оценки качества молочного сырья. Это повлияло на закупочную цену. В то время примерно 75 процентов молока, вырабатываемого в личных подсобных хозяйствах Тюменской области, было второго сорта, и только около 25 процентов - первого и высшего. В результате переработчики практически отказывались от закупок молока второго сорта", - напомнил глава региона.

Региональное правительство совместно с муниципалитетами приняло комплекс мер, направленных на повышение качества молочного сырья, производимого в личных подсобных хозяйствах.

"В первую очередь, была разработана и реализована большая образовательная программа по повышению культуры производства молока на личных подворьях. Владельцев коров учили, как правильно содержать животных и обеспечивать ветеринарный контроль, чтобы исключить факторы, наносящие ущерб качеству молока", - отметил Александр Моор.

Сельхозкооперативы, занимающиеся закупкой сырого молока у населения, получили современное оборудование для контроля качества молочного сырья.

"В результате сегодня можно сказать, что ситуация изменилась с точностью до наоборот. Лишь около 25 процентов молока, производимого в личных подсобных хозяйствах, относится ко второму сорту, а порядка 75 процентов - к первому и высшему", - сообщил Александр Моор. Но это не повод для самоуспокоенности. Контроль за качеством молочного сырья, производимого в личных подсобных хозяйствах региона, будет по-прежнему строгим.

"Это очень важно. Ведь качество молока влияет на закупочную цену, а значит - на доходы и уровень жизни наших сельских жителей, занятых молочным животноводством", - подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко