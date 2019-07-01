Дело тюменского юриста, обманувшего предпринимателей, передали в суд

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Дело в отношении 36-летнего юриста, обманувшего 14 предпринимателей на сумму более 1,4 млн рублей, передано в Ленинский районный суд Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, юрист с сентября 2018 года по апрель 2019 года обманул 14 предпринимателей и юридических лиц. Он брал товар в рассрочку или предъявлял поддельное платежное поручение о переводе денег. Продавцы, не подозревая обмана, отдавали аферисту различный товар - диваны, ткани, двери, пианино, акустическую гитару, табак, кальян, автокресла, сотовые телефоны, электросамокаты и так далее, оплачивать который он не собирался. Юрист товар продал, а деньги потратил по своему усмотрению.

Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 1,4 млн рублей.

Обмануть еще одну торговую компанию махинатору не удалось, поскольку менеджер не стала отдавать товар, проверив, что деньги по поддельной платежке не поступили.

В ходе расследования обвиняемый частично возместил ущерб и признал свою вину.

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.