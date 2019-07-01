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Мужчина пытался угнать три автомобиля в Тюмени

Происшествия, 12:42 31 июля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, пытавшегося угнать три автомобиля в Тюмени, задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Сообщение, что неизвестный мужчина разбил стекло ВАЗ-21099 на ул. Холодильной, автопатруль ГИБДД получил около пяти часов 31 июля. Инспекторы ДПС задержали 30-летнего безработного местного жителя. Он был пьян.

"Подозреваемый разбил подручными средствами стекла трех автомобилей ВАЗ девятой модели, припаркованных на улицах Холодильной и Жигулевской. Во всех случаях мужчина проникал в салоны машин, выдергивал провода из замков зажигания и скручивал их, пытаясь завести машину и угнать. Эти действия заметил сотрудник коммунальной службы, который и сообщил о происшествии владельцу одной из машин", — рассказали в ведомстве

Злоумышленники доставили в отдел полиции № 4 Тюмени. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)". Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается.

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# автомобили , полиция , угон , УМВД России по Тюменской области

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