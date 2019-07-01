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Семьсот пятьдесят человек вывели из аэропорта Рощино из-за задымления

Происшествия, 13:30 31 июля 2019

аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

700 пассажиров и 50 человек персонала были выведены из аэропорта Рощино в результате задымления на втором этаже здания.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько.

"Аэропорт приступил к работе в штатном режиме в 13 часов 20 минут, то есть через час после поступления сигнала о происшествии. Но пожарные продолжают работать, устанавливать источник дыма", - рассказал он.

Анжела Лебедева

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# аэропорт Рощино , дым , эвакуация

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