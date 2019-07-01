Семьсот пятьдесят человек вывели из аэропорта Рощино из-за задымления

| Фото: аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

700 пассажиров и 50 человек персонала были выведены из аэропорта Рощино в результате задымления на втором этаже здания.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько.

"Аэропорт приступил к работе в штатном режиме в 13 часов 20 минут, то есть через час после поступления сигнала о происшествии. Но пожарные продолжают работать, устанавливать источник дыма", - рассказал он.

Анжела Лебедева