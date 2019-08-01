Полузащитник Андре Шюррле будет играть за "Спартак"

| Фото: https://spartak.com | Фото: https://spartak.com

Чемпион мира в составе сборной Германии полузащитник Андре Шюррле пополнил ряды "Спартака" на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний хавбек будет играть до конца сезона, в соглашении предусмотрена возможность выкупа трансфера игрока.

Андре Шюррле начинал карьеру в "Майнце", затем выступал за "Байер", "Челси", "Вольфсбург", "Боруссию" (Дортмунд). Минувший сезон он провел в английском "Фулхэме".

В общей сложности Шюррле забил на клубном уровне более ста мячей. В составе "Челси" Андре становился чемпионом Англии, а с "Вольфсбургом" и "Боруссией" выигрывал Кубок Германии.

Кроме того, в активе Шюррле 57 матчей и 22 гола за сборную Германии. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе бундестим.