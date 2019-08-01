  • 1 августа 20191.08.2019четверг
  • USD63,4172
    EUR70,7355
  • В Тюмени 24..26 С 7 м/с ветер восточный

Полузащитник Андре Шюррле будет играть за "Спартак"

Спорт, 10:35 01 августа 2019

https://spartak.com | Фото: https://spartak.com

Чемпион мира в составе сборной Германии полузащитник Андре Шюррле пополнил ряды "Спартака" на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний хавбек будет играть до конца сезона, в соглашении предусмотрена возможность выкупа трансфера игрока.

Андре Шюррле начинал карьеру в "Майнце", затем выступал за "Байер", "Челси", "Вольфсбург", "Боруссию" (Дортмунд). Минувший сезон он провел в английском "Фулхэме".

В общей сложности Шюррле забил на клубном уровне более ста мячей. В составе "Челси" Андре становился чемпионом Англии, а с "Вольфсбургом" и "Боруссией" выигрывал Кубок Германии.

Кроме того, в активе Шюррле 57 матчей и 22 гола за сборную Германии. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе бундестим.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Спартак , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:35 01.08.2019Полузащитник Андре Шюррле будет играть за "Спартак"
10:13 01.08.2019ФИФА: началось голосование за награды лучших игроков и тренеров
09:51 01.08.2019Дзюдоистка из Тюмени выступит в Польше
09:02 01.08.2019Футболисты "Тюмени" встретятся с ижевским "Зенитом" на домашней площадке