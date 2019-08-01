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Конкурс бизнес-проектов "Время действовать" стартовал на Ямале

Экономика, 15:53 01 августа 2019

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Конкурс бизнес-проектов "Время действовать" стартовал на Ямале 1 августа. Его участниками могут стать жители 45 лет и старше, сообщает правительство ЯНАО.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до конца августа. Дальше участников ждет четырехдневная образовательная программа, которую планируется провести в первой половине октября в Новом Уренгое. Ее цель – подготовить конкурсантов к самостоятельной разработке авторских бизнес-проектов. А в ноябре участники конкурса презентуют свои бизнес-проекты. Жюри определит победителей, каждый из которых получит на воплощение идей до 1 миллиона рублей.

Требования к участникам и другая полезная информация по ссылке.

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# бизнес , конкурс , Ямал

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