Конкурс бизнес-проектов "Время действовать" стартовал на Ямале

| Фото: Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Конкурс бизнес-проектов "Время действовать" стартовал на Ямале 1 августа. Его участниками могут стать жители 45 лет и старше, сообщает правительство ЯНАО.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до конца августа. Дальше участников ждет четырехдневная образовательная программа, которую планируется провести в первой половине октября в Новом Уренгое. Ее цель – подготовить конкурсантов к самостоятельной разработке авторских бизнес-проектов. А в ноябре участники конкурса презентуют свои бизнес-проекты. Жюри определит победителей, каждый из которых получит на воплощение идей до 1 миллиона рублей.

Требования к участникам и другая полезная информация по ссылке.