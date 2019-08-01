Продавец ишимского магазина заплатит штраф за продажу безакцизного табака

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Штраф заплатит продавец ишимского магазина "Бекон", которая продавала табачную продукцию без акцизных марок, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Материал поступил в Роспотребнадзор из МВД России "Ишимский". По итогам проверки, проведенной сотрудниками полиции, следовало, что продавец магазина занималась реализацией товара без акцизных марок.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Ишимского судебного района продавца привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, она оплатит штраф 4 тыс. рублей.

Сигареты без акцизов конфискованы.