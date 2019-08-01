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Продавец ишимского магазина заплатит штраф за продажу безакцизного табака

Происшествия, 15:31 01 августа 2019

управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Штраф заплатит продавец ишимского магазина "Бекон", которая продавала табачную продукцию без акцизных марок, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Материал поступил в Роспотребнадзор из МВД России "Ишимский". По итогам проверки, проведенной сотрудниками полиции, следовало, что продавец магазина занималась реализацией товара без акцизных марок.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Ишимского судебного района продавца привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, она оплатит штраф 4 тыс. рублей.

Сигареты без акцизов конфискованы.

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# акцизы , Роспотребнадзор

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