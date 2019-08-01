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Тюменец попал в колонию за расправу над знакомым

Происшествия, 17:21 01 августа 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

19-летнего жителя Тюмени, зарезавшего знакомого, будучи нетрезвым, признали виновным. Приговор вступил в законную силу, сообщает Центральный районный суд города.

Ночью 5 декабря 2018 года в квартире дома по пр. Солнечный поссорились двое нетрезвых мужчин. 19-летний тюменец взял кухонный нож и ударил им оппонента в живот. Пострадавший умер от острой кровопотери. Злоумышленник выбросил нож в окно.

Суд назначил тюменцу наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать его молодой человек будет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, со злоумышленника взыскали 700 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

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# приговор , убийство

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