Тюменец попал в колонию за расправу над знакомым

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

19-летнего жителя Тюмени, зарезавшего знакомого, будучи нетрезвым, признали виновным. Приговор вступил в законную силу, сообщает Центральный районный суд города.

Ночью 5 декабря 2018 года в квартире дома по пр. Солнечный поссорились двое нетрезвых мужчин. 19-летний тюменец взял кухонный нож и ударил им оппонента в живот. Пострадавший умер от острой кровопотери. Злоумышленник выбросил нож в окно.

Суд назначил тюменцу наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать его молодой человек будет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, со злоумышленника взыскали 700 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.