Сто две фальшивые банкноты обнаружили в регионе с начала 2019 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

102 фальшивые банкноты на сумму 404,5 тыс. рублей выявили банки Тюменской области, Югры и на Ямале в первом полугодии 2019 года. По сравнении с аналогичным периодом 2018 года количество подделок уменьшилось почти в два раза, сообщает Центробанк.

Чаще всего подделывают пятитысячные банкноты (74%), на втором месте – купюры номиналом 1 тыс. рублей (23%). Выявлены три поддельные банкноты номиналом 2 тыс. рублей и одна подделка банкноты номиналом 500 рублей.

Обычно подделки сбывают в сетевых магазинах, торговых киосках, АЗС, где отсутствуют приборы проверки подлинности банкнот и продавцы не всегда владеют информацией о защитных признаках.

Чтобы обезопасить себя от получения фальшивых банкнот, специалисты Банка России советуют проверять не менее трех защитных признаков. Например, контролируемые на просвет – водяные знаки, защитная нить, микроперфорация или на ощупь – повышенный рельеф. Если обнаружены купюры с признаками подделки, необходимо сразу обратиться в органы внутренних дел.

Все желающие могут изучить дизайн имеющихся купюр и получить информацию для проверки их подлинности с помощью мобильного приложения "Банкноты Банка России". Новая версия приложения 2019 года определяет наличие дополнительных защитных признаков для банкнот номиналом 1 тыс., 5 тыс. рублей модификации 2010 года и 2 тыс. рублей.

Приложение можно скачать на смартфон в Google Play Market и App Store, или с сайта Банка России по финансовому просвещению населения.

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