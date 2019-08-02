Тюменец, заразивший сожительницу ВИЧ, проведет в колонии восемь с половиной лет

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Шесть месяцев к сроку за убийство получил тюменец, заразивший девушку ВИЧ, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов дела, в октябре 2016 года во время отбывания наказания в колонии у молодого человека выявили ВИЧ-инфекцию. Его предупредили об уголовной ответственности за заведомое заражение другого лица.

Однако в январе 2019 года он через соцсети познакомился и стал проживать с девушкой, у которой была малолетняя дочь. В феврале тюменец убил мужчину из ревности. Злоумышленника задержали, и вскоре после этого девушка узнала, что он болен ВИЧ. При обследовании инфекция была выявлена и у нее.

Суд приговорил молодого человека за убийство к восьми годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Суд с учетом судимости окончательно назначил ему восемь лет и шесть месяцев колонии строго режима.