  • 2 августа 20192.08.2019пятница
  • USD63,8340
    EUR70,4727
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер юго-восточный

Тюменец, заразивший сожительницу ВИЧ, проведет в колонии восемь с половиной лет

Происшествия, 16:32 02 августа 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Шесть месяцев к сроку за убийство получил тюменец, заразивший девушку ВИЧ, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов дела, в октябре 2016 года во время отбывания наказания в колонии у молодого человека выявили ВИЧ-инфекцию. Его предупредили об уголовной ответственности за заведомое заражение другого лица.

Однако в январе 2019 года он через соцсети познакомился и стал проживать с девушкой, у которой была малолетняя дочь. В феврале тюменец убил мужчину из ревности. Злоумышленника задержали, и вскоре после этого девушка узнала, что он болен ВИЧ. При обследовании инфекция была выявлена и у нее.

Суд приговорил молодого человека за убийство к восьми годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Суд с учетом судимости окончательно назначил ему восемь лет и шесть месяцев колонии строго режима.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВИЧ , прокуратура , суд , убийство , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:16 02.08.2019На Ямале двое рабочих получили серьезные ожоги на производстве
16:54 02.08.2019Поиски пропавших на Урале людей продолжаются
16:32 02.08.2019Тюменец, заразивший сожительницу ВИЧ, проведет в колонии восемь с половиной лет
16:10 02.08.2019Сто две фальшивые банкноты обнаружили в регионе с начала 2019 года