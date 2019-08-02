Поиски пропавших на Урале людей продолжаются

| Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

44 человека задействованы в поисках двух человек из перевернувшейся лодки на реке Лозьва Свердловской области, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Сотрудники Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на двух лодках обследуют реку от места обнаружения перевернувшейся лодки до пос. Вижай. Ивдельские спасатели также продолжают поиски.

Пропавших ищут 44 человека — спасатели, жители пос. Ушма и Вижай, представители следственного комитета, полиции, администрации Ивделя. Также задействованы 12 единиц техники.

Напомним, 1 августа спасатели нашли тела трех человек из лодки, перевернувшейся на реке. Это были женщина и двое детей.