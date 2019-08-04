Александр Моор поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с праздником
Железнодорожный транспорт был и остается одним из самых надежных и доступных. Эта отрасль важна для экономики и социальной сферы всей страны. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником 4 августа.
"Сегодня Тюменский регион СвЖД – крупный транспортный комплекс, который обеспечивает все возрастающие потребности в перевозках пассажиров и грузов. Слаженные действия всех служб и подразделений позволяют четко и своевременно решать поставленные задачи", - сказал губернатор.
Он поблагодарил ветеранов отрасли за нелегкий труд и преданность профессии и отметил, что заложенные традиции сохраняет и приумножает нынешнее поколение железнодорожников.
"Трудолюбие и компетентность, высокая ответственность и внимательность тюменских работников стальных магистралей – залог стабильной и безаварийной работы железной дороги, повышения качества обслуживания пассажиров", - подчеркнул Александр Моор.
Глава региона пожелал работникам отрасли здоровья, благополучия и новых трудовых побед.